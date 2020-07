Patienter på sygehuse er tilfredse med corona-håndteringen

Der har været nok at forholde sig til, hvis man som patient har besøgt et sygehus de seneste måneder.

Langt størstedelen af patienterne i Region Syddanmark har oplevet, at sygehusene har haft en god og tryg måde at håndtere corona på. Det svarer de i en ny spørgeundersøgelse om patienttilfredshed.

Spørgeundersøgelsen er en regionale patienttilfredshedsundersøgelse, der månedligt sendes ud til udvalgte patienter.

Ved spørgeundersøgelsen i april blev der tilføjet et fritekstfelt, hvor patienterne havde mulighed for at skrive, hvordan de oplevede corona-håndteringen. Den mulighed benyttede 1.175 sig af. 720 af dem har svaret, at sygehusenes tiltag betød, at de fik god behandling og ikke skulle bekymre sig for smittefare.

Kan være svært at holde afstand

Patienterne er glade for håndsprit ved ind- og udgange, god hygiejne og plads i venteværelser. Flere patienter var også tilfredse med, at de kunne få udleveret medicin i sygehusets forhal, da de så undgik unødig kontakt.

Selvom håndtryk normalt har været den mest brugte måde at hilse på på sygehusene, så har flere patienter også oplevet det som tryghedsskabende, at håndtrykkene blev droppet.

Ikke alle svar har dog været positive. Her nævnes blandt andet, at det ikke altid er nemt at holde afstand på sygehusets gange, og at restriktionerne i forhold til pårørende på sygehuset har været generende.