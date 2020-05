Politikreds nedlægger ni coronahotspots

Syd- og Sønderjyllands Politi nedlægger fra i dag de ni hotspotområder, som politikredsen udpegede den 24. april.

Her blev borgere bedt om at udvise særlig opmærksomhed, da det blev vurderet som områder, hvor folk har det med at samle sig i grupper. Derfor kunne hotspotsene udgøre en særlig smitterisiko for Covid-19, og politiet har siden haft ekstra opmærksomhed på stederne.

Læs også Politiet udpeger ni corona-hotspots

Bortset fra et enkelt tilfælde ved Lalolk Butikscenter på Rømø, hvor politiet indførte et kortvarigt opholdsforbud, har der dog ikke været behov for yderligere indgriben ved de ni hotspotområder.

- Vores beslutning om at afvikle hotspotområderne falder helt i tråd med vores generelle oplevelse af, at både borgere og virksomheder i vores politikreds har udvist stor forståelse for den helt særlige situation, vi befinder os i, hvor det gælder om ikke at færdes i for store grupper og at holde afstand, siger politiinspektør Tage Jehn fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Læs også Her holder politiet særligt øje med trængsel i det fri

Syd- og Sønderjyllands Politi vil fortsat – lige som i den øvrige del af politikredsen – med mellemrum have tryghedsskabende patruljer i de ni områder.