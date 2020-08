Regioner hjælper hinanden med corona-test

De regioner, deri øjeblikket ikke selv er hårdt ramt af coronavirus, sender nu disponibel hjælp til Aarhus for at støtte Region Midtjyllands indsats. Hjælpen forventes at betyde en mangedobling af testkapaciteten i løbet af kort tid.

Aarhus er i øjeblikket det sted i landet, der er hårdest ramt af coronavirus. Blandt andet derfor er interessen blandt i øvrigt raske mennesker for at blive testet for virus stærkt stigende, hvad også har kunnet mærkes i Horsens, hvor borgerne i Horsens og Hedensted kan blive testet.

Væsentligt flere podninger

I starten af ugen blev der testet ca. 1.000 østjyder i døgnet. Fredag blev testkapaciteten - bl.a. i Horsens - øget med yderligere 1.000 prøver, men der er brug for at kunne teste endnu flere. Det er på den baggrund, at Region Midtjylland har bedt landets øvrige regioner om, om muligt, at støtte med mandskab og materiel, som ikke er i brug andre steder i øjeblikket.

Yderligere 10 testbiler

Støtten omfatter i alt 10 køretøjer og besætninger, der bliver sat ind i smitteopsporingen, efterhånden som de når frem. Alle er i drift senest fra mandag morgen, og opgaven bliver at tage såkaldte PCR-prøver eller ”vatpindeprøver”.

Med støtten fra landets øvrige regioner håber Region Midtjylland i løbet af få dage at nå op på mellem 5.000 og 6.000 daglige podninger i og omkring Aarhus.

Fra mandag er der i alt 16 testbiler i drift i Region Midtjylland.