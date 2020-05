Sådan genåbner rådhusene for borgerne

Selvom retningslinjerne for, hvordan de ansatte på landets rådhuse igen kan tage på arbejde, først blev klar sent mandag, er mange syd- og sønderjyske kommuner klar allerede onsdag til at tage imod borgerbesøg, skriver DK Nyt.

Onsdag åbner følgende kommuner for borgerne:

Esbjerg

Kolding

Tønder

Haderslev

Horsens

Hedensted

Billund

Vejen

Aabenraa

Disse kommuner venter til efter pinse:

Varde

Vejle

Fredericia

Sønderborg

I Sønderborg åbner borgerservice dog allerede fredag, mens borgerservice i Billund på biblioteket først er åben efter pinse.

Fanø har ikke svaret på TV SYDs henvendelse.

De fleste steder er det et krav, at borgerne ringer i forvejen og aftaler tid.