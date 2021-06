Slut med mundbind fra i dag: Sådan ophæves de sidste coronarestriktioner løbende

Her er den rækkefølge, som de resterende coronarestriktioner står til at blive ophævet i:

Den 14. juni: Fra i dag ophæves kravet om mundbind eller visir på alle områder undtagen i den kollektive transport, når man ikke sidder.

På biblioteker og ved fritids- og foreingsaktiviter som aftenskoler er det ikke længere et krav at fremvise coronapas.

Uddannelsesinstitutioner og skoler kan fra i dag genoptage en normal hverdag.

Men på landets hospitaler kommer man stadig til at blive mødt med kravet om brug af mundbind. Det skriver Jyllands-Posten, der har talt med fire af landets universitetshospitaler, der alle fortæller, at kravet om mundbind fortsat gælder fra mandag. Det vil man gøre, indtil Sundhedsstyrelsen kommer med retningslinjer for brug af mundbind på hospitalerne.



Den 1. juli: Forsamlingsforbuddet hæves fra 100 til 250 personer indendørs.

Arealkrav og afstandsanbefalinger for restauranter og barer ophæves.

En negativ PCR-test er gyldig i 96 timer mod de 72 timer før.

Den 15. juli: Barer og restauranter må holde åbent til klokken 02:00. Indtil videre må de holde åbent til klokken 24:00.

Den 1. august: Krav om coronapas ophæves for spillesteder, teatre og biografer med færre end 500 tilskuere. Det gælder også museer, forlystelsesparker og udenførs fodboldkampe. Fitnesscentrene vil overgå til en daglig stikprøvekontrol af coronapas.

Den 1. september: Kravet om mundbind i offentlig transport ophæves helt.

Nattelivet må genåbne med krav om coronapas.

Krav om coronpas ophæves for restauranter, fitnesscentre, festivaler, legelande, badelande og liberal serviceerhverv med tæt, fysisk kontakt.

Forsamlingsforbuddet for indendørs, stående arrangementer fjernes helt.

Den 1. oktober: Krav om coronapas fjernes helt.

Kilde: Justitsministeriet