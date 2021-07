Smitten falder markant i hårdt ramt kommune

I de syd- og sønderjyske kommuner, TV SYD dækker, er der registreret 584 nye covid-19-tilfælde i de seneste syv døgn. Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Kolding Kommune topper listen med 113 nye smittede over den seneste uge, og selvom det er det højeste antal blandt de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland, er det et markant fald i smitten.

Til sammenligning var kommunens tal fra weekenden 149 nye tilfælde.

Fald i incidenstal

Incidenstallet i Kolding Kommune bevæger sig også nedad. Onsdag ligger tallet på 121,5, hvilket er det eneste incidenstal, som ligger over 100 i de syd- og sønderjyske kommuner.

Aabenraa Kommune indtager andenpladsen med et incidenstal på 90,7. Det er første gang i en uge, at kommunen har et incidenstal under 100.

På landsplan er der fundet 851 nye smittetilfælde i 75.850 PCR-test. Det giver en positivprocent på 1,12.

Ifølge professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos har smittetilfældene nu stabiliseret sig efter nogle dage i sidste uge, hvor smittetallene var over 1000.

- Vi kan håbe, at det vi så, var eftervirkningerne af alle fodboldfesterne, og at det nu begynder at falde til ro, siger han til Ritzau.