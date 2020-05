Teatret Møllen er klar med digitale talkshows

Det kan virke som om, verden er gået i stå i denne coronatid, og tiden har gjort det vanskeligt at komme i teatret.

På Teatret Møllen i Haderslev har de brugt tiden til udvikling og refleksion – og publikum er inviteret med hjemme i sofaen, når teatret med premiere i aften præsenterer første udgave af tre små digitale talkshows.

Her bruges teaterets platform på en ny måde til at dykke ned i et emne, der ligger det sønderjyske egnsteater på hjerte:

De tre digitale talkshows på Facebook Tir 26. maj 2020 kl. 19.30

Ons 3. juni 2020 kl. 19.30

Tor 11. juni 2020 kl. 19.30 Deltag via dette link

Hvad kendetegner den sønderjyske egn og de mennesker, der bor i eller kommer fra Sønderjylland? Er sønderjysk madkultur andet og mere end en pølse, du kan købe i Netto? Er ”Sinne mæ æ vinne” sønderjysk for mindfulness? Og er sønderjyder generelt mere tilbøjelige til at fremhæve, hvor de kommer fra.

De tre talkshows tager udgangspunkt i en lang række samtaler, som hen over vinterhalvåret er ført med en masse forskellige mennesker med tilknytning til Sønderjylland – lige fra bloggere til avisredaktører, menighedsråd og efterskoleelever om ”Vores sønderjyske egn”.

- Samtalerne har peget på tre temaer, som vi synes er særlige for Sønderjylland – nemlig: mad, humor og arbejde. Derfor vil de tre temaer danne rammen for hvert af de tre små digitale talkshows, siger Steffen Lomholt Pedersen, kommunikationsansvarlig på Teatret Møllen.

Det hele krydres med musikalske indslag og en livedebat med ”publikum”, der hjemme fra tastaturet kan give deres mening til kende, stille spørgsmål til gæsterne og bidrage med deres egne fortællinger.