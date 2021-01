Tirsdag åbner de første vaccinationscentre

De mest sårbare først

For at kunne blive vaccineret som en af de første i regionernes vaccinationscentre skal man være visiteret til det af sin læge eller kommune. Det er Sundhedsstyrelsen der fastlægger kriterierne for, hvem kommunerne og lægerne skal visitere og prioritere først.

I første omgang drejer det sig om sårbare og ældre borgere, som er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb. Det kan for eksempel være ældre borgere, der nok klarer sig i eget hjem, men er afhængige af hjælp til personlig pleje og det praktiske. Det kan også være borgere med tilstande eller sygdomme som betyder, at de er særligt udsatte for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet..

Afvent invitation til vaccination

Borgere, der er visiteret til vaccination, modtager invitation til vaccination i e-boks (papirbrev, hvis man er undtaget fra Digital Post.)

Invitationen indeholder information om, hvordan man booker tid til vaccination. Der SKAL bookes tid på forhånd.

Borgere, der ikke modtager invitation til vaccination i denne omgang, får tilbud om vaccination senere ifølge den prioritering og rækkefølge, Sundhedsstyrelsen har fastlagt.

Tidspunktet afhænger af, hvor mange vacciner Danmark modtager og hvornår.