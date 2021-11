To sogne har det højeste smittetal i Danmark

Den 10. september i år var det slut med covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Den dag stoppede alle restriktioner, der har været en del af danskernes hverdag i mere end halvandet år.

I løbet af den tid har flere kommuner og sogne oplevet at blive lukket ned, hvor blandt andet grundskoler, forenings- og kulturliv har fået besked på at stoppe alle aktiviteter.

En sådan besked blev givet kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner, hvis et sogn kommer over et incidenstal på 1.000 smittede pr. 100.000 indbyggere, hvis andelen af borgere testet positiv for covid-19 var over 2,5 procent, og hvis der var over 20 nye smittede indenfor en uge.

Hvis de regler stadig galt, så skulle både Stenderup Sogn i Billund Kommune og Burkal Sogn i Aabenraa Kommune lukke ned nu.

For smittetallene i de to sogne er landets højeste og opfylder de gamle krav for nedlukning, viser tal fra Statens Serum Institut.

- Vi skal lige have støvet det af og fundet de gode gamle vaner frem. Vi er nok blevet lidt sløset alle sammen, siger Lene Bruun, der er Leder af HR og Sundhedsstaben i Billund Kommune.