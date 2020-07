Tønder savner sine tyske kunder: - Vi mangler stadigvæk endagsturisterne

Selvom det har været en regnfuld dag, er der fredag aften stadig liv i gaderne i Tønder.

Her holder de nemlig Late Night for at få gang i omsætningen, som er blevet hårdt ramt af grænselukningen i marts.

En af de butikker, der har mærket konsekvenserne af coronavirussen, er Det Gamle Apotek.

- Vi blev hårdt ramt, da man lukkede grænsen. Vi gik fra at have fuld drøn på, god omsætning og stor fremgang, og pludselig var der ingen kunder. Dagen efter de lukkede grænsen, solgte vi for 200 kroner, siger direktøren, Henning Amtkjær Tygesens.

Kæmper for at få tyske kunder tilbage

Det gamle Apotek er ikke ene om at mærke fraværet af kunder. Den dag grænsen lukkede, mistede Tønder hele 40 procent af deres kundeopland, og selvom grænsen igen er åbnet, er handelslivet endnu ikke vendt tilbage på fuldt blus.

- De er begyndt at komme, men vi synes stadigvæk, at vi mangler kunder. Vi mangler stadigvæk endagsturisterne. Vi har mange kunder fra Hamborg og Hannover, og de kommer ikke længere, siger Henning Amtkjær Tygesens.

Og den betragtning er formanden for Tønder Handelsstandsforening enig i.

- Vi har mange turister, der skal op på vestkysten, men vi mangler stadig de lokale fra den anden side af grænsen, siger Anders Jacobsen.

For at tiltrække flere tyske kunder igen, er Handelsstandsforeningen derfor begyndt at markedsføre sig i Nordtyskland, så Tønder igen kan blive præget af tyske gloser på gågaden.