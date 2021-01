Tyskland forlænger lockdown: Slut med stofmundbind i butikker og busser

Hvis du trods alle advarsler alligevel overvejer at tage til Tyskland, skal du være opmærksom på nye retningslinjer syd for grænsen.

På et pressemøde sent tirsdag aften bekendtgjorde Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther, at delstatens nugældende lockdown forlænges til og med den 14. februar.

Hele Tyskland fortsætter nedlukning af landet. Forlængelsen af tiltagene mod corona indebærer blandt andet, at skolerne holder lukket til 14. februar. Desuden bør de, der har mulighed for at arbejde hjemme, gøre det frem til 15. marts.



Der bliver også indført strengere krav om at bære mundbind i butikker samt foran butikker og på parkeringspladser, restauranter og barer, i den kollektive transport samt på visse tætbefolkede pladser og gader og i offentlig transport.

Ingen brug af mundbind lavet i stof

Mundbind af almindeligt stof vil ikke længere være godkendt som adgang til butikker og offentlige transportmidler.

Det skal nu være såkaldte medicinske operationsmundbind eller mundbind af typen FFP2.



Det kan straffes med en bøde på mindst 50 Euro, hvis man ikke overholder reglerne om at bære mundbind.



Det danske udenrigsministerium fraråder fortsat alle rejser til Tyskland - også indkøbsture.



På Statens Serum Institut kan du læse de danske krav vedr. brug af mundbind samt forskellen på de forskellige typer mundbind.