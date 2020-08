Undgå fejlene: Sådan bruger du mundbind korrekt

Når du bruger mundbind, er det vigtigt, at du gør det korrekt både før, under og efter brug. Så kan mundbindet hjælpe med at beskytte dig selv og andre mod smitte.

Bruger du mundbindet forkert, risikerer du at få spredt virus og bakterier, som sidder på mundbindet til dig selv og andre.

Med syv trin kan du sikre dig, at du bruger mundbind korrekt, når du bevæger dig ud blandt andre mennesker.

1. Før: Vask hænder eller brug håndsprit

Når du skal bruge et mundbind, er det vigtigt, at du enten renser dine hænder med sprit eller vasker dem grundigt med sæbe. Først når hænderne er rene, kan du røre ved mundbindet.

2. Find forsiden. Det er som regel den farvede side

Når du skal have fat i mundbindet, skal du tage fat i elastikkerne. Det er vigtigt at vide, hvilken side der skal vende ud. Du skal nemlig helst undgå at røre ved fronten af mundbindet, så undersøg hvad der er for- og bagside, inden du begynder at røre ved mundbindet.

3. Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene

Mundbindet tages korrekt på ved først at placere mundbindet over næse og mund og derefter sætte begge elastikker om bag ørerne. Tryk herefter mundbindet ind ved næsen, så den øverste kant former sig efter din næse.

4. Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt

Hvis mundbindet skal have en effekt, er det vigtigt, at det sidder helt tæt til dit ansigt, men hvis du retter mundbindet til, er det vigtigt at undgå at røre for meget ved mundbindet. Derfor er det en god ide, kun at trykke på mundbindet ude i kanten, når det for eksempel skal rettes til efter din næse.

5. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt

Mens du bruger mundbind, skal du undgå at røre ved selve mundbindet. Du skal desuden være opmærksom på, hvor lang tid dit mundbind kan bruges, før det skal skiftes, og hvis det bliver vådt eller beskidt, mens du har det på, så skal du altid skifte til et nyt med det samme.

6. Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme

Når du skal tage mundbindet af, er det igen nødvendigt at spritte eller vaske hænder, inden du rører ved mundbindet. Du tager fat i begge elastikker bag ørerne på samme tid, og så trækker du mundbindet ned og smider det straks ud.

7. Efter: Vask hænder eller brug håndsprit

Slut af med at rense dine hænder grundigt en sidste gang.

