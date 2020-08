Apoteker og butikker i Horsens har travlt: Sælger mundbind i stor stil

Horsensianerne er i den grad på gaden for at indhente forsyninger, så de kan leve op til myndighedernes krav om at bære mundbind i byens kollektive trafik. Kravet om mundbind gælder fra i dag, og på Løveapoteket i centrum af Horsens kan efterspørgslen tydeligt mærkes.

Salget er steget meget kraftigt. Der er rigtig mange, der kommer for at købe mundbind. Vibeke Dengsø, apoteker

- Salget er steget meget kraftigt. Der er rigtig mange, der efterspørger det og rigtig mange, der kommer for at købe mundbind. Det er en naturlig ting, at man følger myndighedernes anvisning, så vi mærker på efterspørgslen, at borgerne lytter, siger Vibeke Dengsø, der er apoteker på Løve Apoteket.

Tiltag mod hamstring

Hun fortæller også, at apoteket har lavet en række tiltag for at forhindre hamstring. For selvom leverancerne lige nu er nogenlunde stabile, kan det hurtigt ændre sig.

- Vi er begyndt at spørge ind til, hvad kundernes behov er. Normalt siger vi to pakker af fem stk. per kunde, men ved særlige forhold vurderer vi, om der er behov for flere. Men som det ser ud lige nu, skal man som borger ikke være bekymret for, om man kan købe mundbind her, siger Vibeke Dengsø.

Samme melding giver Bente Witrupp, der er apoteker på Bankager Apotek i Horsens' sydlige bydel.

- Der har været rigtig stor efterspørgsel, især i går. Og vi forventer, at det forsætter nogle dage endnu, siger hun.

Ikke uanede forsyninger

Mundbindene kommer i to forskellige typer med type 1, der fortrinsvis forhindrer, at andre bliver smittet med corona, hvis bæreren af mundbindet har sygdommen. Den dyrere type 2 model har samme egenskab, men forhindrer samtidig også bæreren af mundbindet mod at blive smittet af andre, og den model har Bankager Apotek ikke uanede forsyninger af.

- Type 1 kan vi stadig få fat på fra vores grossist, men af type 2 har vi kun dem, der er tilbage på vores lager. Så de kan hurtigt være væk, siger Bente Witrupp.

Mundbind med kurér

Også hos Coop Danmark, der ejer butikskæderne Fakta, Superbrugsen og Kvickly har man travlt med at få flere forsyninger af mundbind ud i forretningerne.

- Der er netop sendt 300.000 mundbind afsted til butikker i hele landet. Vi har haft kurérudleveringer til butikkerne i Østjylland. Og mundbindende er ekstraordinært pakket med ferskvarerne for at de kommer hurtigere ud, fortæller Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos Coop.

Han oplyser samtidig, at prisen på mundbind fra i dag vil blive sænket, så man kan få et type 1 mundbind til tre kroner stykket. Fra næste uge vil den pris også gælde for type 2 mundbindet, som hidtil har været noget dyrere.