Borgmesteren gik i haven og gravede efter meningen med den virkelighed, han befandt sig i

Lukket – geschlossen – closed. Billetskranken var ubemandet, og gitteret kørt ned. Bag afspærringen synede store, stablede Lego-klodser i alverdens farver. LEGO-figurer stod placeret ved indgangen, klar til at tage imod gæster. Men besøgende var der ingen af.

En stemme brød stilheden.

- Goddag Ib!

Alle i Billund kender Ib Kristensen. Også Martin Aadal, der er marketingdirektør i LEGOLAND. I et kort øjeblik glemte Martin Aadal, at man ikke gav håndtryk længere. Det havde Ib Kristensen ikke, selvom han syntes, at det føltes forkert.

Men meget var forandret de sidste fem uger siden statsminister Mette Frederiksen lukkede landet den 11. marts.

- Det var helt mærkeligt at komme i Legoland. Der skete intet. Ingenting, siger Ib Kristensen.

Der vil være nogen, der ikke kan klare det Ib Kristensen

Parken, der plejede at rumme latter, skrig og lyden af forlystelser, var usædvanligt stille. I Miniland, hvor verden er bygget af 20 millioner LEGO-klodser i miniformat, var floder og søer tømt for vand. Skibene i Nyhavn så nærmest forliste ud, og flere af bygningsværkerne havde mistet sine klodser. Det var et deprimerende syn i en deprimerende tid.

Martin Aadal bemærkede, at sæsonen i år ville blive meget hård. På det tidspunkt vidste de ikke, om eller hvornår parken kunne slå dørene op.

Legoland åbnede dørene den 8. juni, men måtte gennemføre en fyringsrunde den 13. august. Knap hver femte stilling blev nedlagt. Foto: Martin Binnerup

Halvdelen af parkens gæster kommer fra udlandet, og de havde naturligvis ikke været forbi, mens landet var lukket ned. Først den 8. juni åbnede parken for besøgende, og selvom det har betydet mange gæster, har besøgstallet endnu ikke været oppe på en fjerdedel af, hvad det plejer. I sidste uge tog Legoland konsekvensen og gennemførte en stor fyringsrunde. 45 stillinger ud af 250 blev nedlagt, hvilket svarede til knap hver femte medarbejder.

Men de færre gæster havde ikke kun indflydelse på Legolands besøgstal. De påvirkede også alle de små erhvervsdrivende i byen, der var afhængige af de gæster, som parken lokkede til. Restauranter, hoteller, butikker. For Ib Kristensen er Legoland en stor motor, som kan trække i byen, men han frygtede hurtigt, at nogle ville blive tabt undervejs.

- Vi kan ikke komme igennem en krise af det her omfang, uden at vi også kommer til at miste nogle virksomheder. Der vil være nogen, der ikke kan klare det, siger Ib Kristensen.

Pludselig blev parkens stilhed afbrudt af en fjern, men høj motorlyd. Ib Kristensen løftede sin pegefinger og markerede, hvor den lille flyver befandt sig på himlen. I en overrasket tone forklarede han Martin Aadal, at han normalt ikke bemærkede fly, men at han nu gjorde.

- Det var tankevækkende, at man kunne stå i flere timer, og så kom der kun et enkelt fly, siger Ib Kristensen.

Parkeringspladsen ved Billund Lufthavn var selv i dagslys spøgelsesagtig. Kun enkelte glemte biler fyldte på de mange pladser. Foto: Martin Binnerup

Han havde også befundet sig meget under himlen under landets nedlukning. Han blev nemlig så rastløs, at han for første gang i 30 år måtte gå i haven for at grave.

Det blev hans måde at afreagere på, og selvom det gav frisk luft, motion og en pænere have, så var det ikke det samme som at være omringet af mange mennesker på en arbejdsplads. Skypeopkald blev det nye, men kunne ikke sammenlignes med fysisk at sidde og snakke med mennesker.

Det var nu dét, Ib Kristensen bedst kunne lide.

Snart blev hans bange anelser til virkelighed.