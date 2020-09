Gert's blomsterguide: Sådan binder du i spiralform

Har du set TV SYD's nye program De grønneste fingre? Så har du måske også fået lyst til at motionere dine plantefingre. Gert Jensen, der er dommer i programmet, giver dig her dig et tip til, hvordan du tager blomsterbuketten til næste niveau - her med en guide til, hvordan du binder en flot buket i spiralform.

De grønneste fingre sendes syv søndage kl. 19.30, startende fra den 6. september 2020. Er du gået glip af et afsnit, kan du indhente det på tvsyd.dk eller i TV SYD Play app'en.