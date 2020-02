To vildkatte aflives - trist men nødvendigt

I TV SYDs serie “Dyrlægerne” skal to katte aflives. Trist, men nødvendigt, siger dyrlæge Lars Greggesen Kjær fra Møgeltønder. Video: STV Production A/S og TV SYD

Det er en trist dag på dyrehospitalet i Møgeltønder, da en kunde kommer med to vildkatte, som ikke har de store fremtidsudsigter. Dyrlæge Lars Greggesen Kjær må tage en beslutning, som han aldrig helt vænner sig til.

Jeg bliver blød indvendig. Der er heldigvis nogle ting i vores branche, man aldrig bliver god til. Lars Greggesen Kjær, dyrlæge, Møgeltønder

Kunden kommer ind med sin hund, som bøvler lidt med sine analkirtler. Den er dog snart på højkant igen. De to katte derimod er knap så heldige. De er vilde og syge og har ingen udsigt til en spændende fremtid.

- Det er en trist dag at sige farvel til to kattekillinger, men vi kan se på dem, at de er syge med alt muligt, siger han.

Kattene har øremider, indvoldsorme og kattesyge med irriterede luftveje. På trods af deres grumme fremtidsudsigter er det alligevel en svær opgave for dyrlæge Lars Reggelsen Kjær at skulle aflive dem.

- Jeg bliver blød indvendig. Der er heldigvis nogle ting i vores branche, man aldrig bliver god til. Heldigvis, siger han.

Kattes dumme egenskab

Den kvindelige hundeejer har fanget kattene hos sin far, der ikke magter at tage sig af dem.

- Disse to katte har ikke en fremtid, og det var et seriøst menneske, der kom ind med dem til aflivning. Men det giver da alligevel et lille stik i hjertet, når man skal gøre det, mener Lars Reggelsen Kjær, som er sikker på, at de to vildkatte ville få et kummerligt liv.

- En kat har desværre den dumme egenskab, at hvis den er syg og dårlig, kan den finde på at gemme sig væk for at dø. Og bare tanken om, at en kat sidder i 14 dage og venter på at dø af sult, kan man ikke have, siger han.

