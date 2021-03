10-årig ender måske på frimærke

- Når jeg så børn på tv, der havde det skidt tænkte jeg, at jeg måtte hjælpe dem, siger ti-årige Mikkel Madsen fra Ribe om baggrunden for, at han nu er med i opløbet om at blive en af blot fem nulevende, ikke kongelige danskere, som kommer på et frimærke i flere millioner eksemplarer.

Mikkel er en helt normal ti-årig, som går i skole, til fodbold og hopper i trampolin, og nu er han nomineret som den eneste fra Syd- og Sønderjylland og som en af fem syddanskere i en konkurrence udskrevet af Post Nord, som vil hylde hverdagens helte over hele Danmark.

Samlede flasker og dåser

Mange syddanskere har indstillet Mikkel, for hans indsats i sidste års Danmarksindsamling, hvor han donerede 128.631 kroner til coronaramte børn. Pengene havde han skaffet ved at samle flasker og dåser og indløse panten.

- Det er lidt mærkeligt, men sjovt, siger Maja Madsen, som hele vejen igennem har bakket sin søn op i hans projekt.



Alle kan stemme



Frem til den 4. april kan alle danskere stemme på den, de synes, skal ende på de nye frimærker. De kandidater med flest stemmer fra hver region går videre til en jury med Nadia Nadim, Anne Glad, Mads Steffensen og direktørerne for Falck og PostNord, som vil kåre de fem frimærkehelte.



- Særlige tider kræver særlige handlinger, og vi håber, danskerne vi være med til at hylde de mennesker, der gør en særlig indsats for andre, siger Malene Paulli Buchvald fra Falck i en pressemeddelelse.

De fem hverdagshelte offentliggøres den 14. april, og de bliver udgivet som frimærker den 16. september.

- Det er rigtig, rigtig fedt, siger Mikkel.