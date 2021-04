10-årig flaskeindsamler fra Ribe skal på frimærke

I hælene på dronningen

Mikkel har netop været til frisør, for i morgen kommer en fotograf forbi for at tage det billede, som der skal tegnes efter. Heltene kommer nemlig på frimærkerne i en tegnet version.

Det er PostNord og Falck, der står bag konkurrencen. Mere end 900 hverdagshelte blev nomineret, og nu er en fra hver region blevet udvalgt - I Region Syddanmark er repræsentanten altså Mikkel Madsen.

Det er første gang, at nulevende personer uden for Kongehuset skal pryde danske frimærker.

- Det er vanvittigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, reagerer Mikkel på den information.