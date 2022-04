3F vælger Henning Overgaard som ny formand

De 264.714 medlemmer af fagforbundet 3F har fået ny formand, og han hedder Henning Overgaard.

Den 50-årige uddannede lager- og transportmedarbejder fra Esbjerg tager over efter Per Christensen, der valgte at gå af i slutningen af januar, efter at B.T. havde afsløret, at han levede et dobbeltliv i årevis.

Henning Overgaard var eneste kandidat til posten, og derfor var det en smal sag at få valget overstået på den ekstraordinære kongres, der blev afholdt fredag i Odense Kongrescenter.

Tina Christensen, der har været konstitueret formand siden Per Christensens afgang, vender tilbage til posten som næstformand.

I september afholder 3F sin ordinære kongres, hvor Henning Overgaard kan genvælges for de kommende tre år.

/ritzau/