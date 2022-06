Benzin og diesel til lige under en 10’er i Ribe

Fredag den 10. juni åbner en ny tankstation i Ribe på Trojelsvej. Det bliver blandt andet fejret med billig benzin. På dagen kan heldige bilejere fylde tanken med benzin og diesel til 9,99 kroner per liter. Men kun den ene dag i en periode på tre timer.

Det fortæller Søren Møller Maretti til JyskeVestkysten.

- Går det, som det plejer, når vi fejrer åbningsfest med billigt brændstof, kommer der et massivt rykind af bilister og formodentlig også kø langt ind mod Ribes centrum. Det kan jo være meget rart lige at vide på forhånd, hvis man planlægger at køre i området næste fredag, siger han.