Beredskab bedre rustet i kamp mod skybrud

Kan reagere langt hurtigere

Det er både kapacitet og hastighed, der er opgraderet med den klimacontainer, der står klar til at rykke ud hos Sydvestjysk Brandvæsen.

- Vi kan rulle i alt en kilometer ledning ud fra lastbilen mens vi kører, fortæller Jens Mølgaard.

Det betyder, at man kan reagere hurtigt.

Samtidig giver water-gates mulighed for hurtigt at dæmme op for vandmasser, som presser sig på.

- Mens det tager tid at fylde water tubes med vand, så kan water-gates lynhurtigt rulles ud, forklarer Jens Mølgaard.

Når de kunstige diger er rullet ud, kan beredskabet koncentrere sig om at pumpe vand væk fra området.

Reddede fritidscenter fra oversvømmelse

Sidst de kunstige diger var i brug var i vinteren 2020, da store dele af Ribe by var oversvømmet efter lang tids regn.