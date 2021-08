Biskop om krav til kirkerne: - Det er ude af proportioner

Skal du til bryllup eller begravelse i august måned, skal der være to kvadratmeter til rådighed til hver kirkegænger.



Men skal du på restaurant, er der ikke længere krav til, hvor tæt gæster må sidde på hinanden. Arealkravet her blev ophævet den 1. juli.

En skævvridning, hvis man spørger Elof Westergaard, der er biskop i Ribe Stift.

- De seneste par måneder har kravene til kirkelivet været ude af proportioner i forhold til resten af samfundet. Der er kommet for stor ubalance mellem de lempelser, der sker for de resterende dele af samfundet sammenlignet med dem, der sker for kirken, siger han.

Må sortere gæster fra

Kirkerne er underlagt arealkravet på to kvadratmeter per kirkegænger frem til 1. september. Det betyder, at kirkerne kan risikere at skulle afvise folk i kirkedøren.

- I Ribe Stift har vi mange små kirker, og hver gang, der er bryllup eller begravelse, må præster og menighedsråd sammen med pårørende stå og sortere gæster fra, siger Elof Westergaard.

Det mener han ikke passer sammen med de prioriteringer, man har valgt at lægge andre steder i samfundet.

- Der foretages politiske prioriteringer, og personligt synes jeg, at det er kommet ud af trit. Det har været dejligt, at folk har kunnet komme til fodbold og koncerter, men jeg savner en balance i den åbning, vi ser i landet.

Biskoppen understreger samtidig, at åbninger ikke skal ske for kirkerne, men for de mennesker der kommer i klemme.

- Det betyder noget, at man kan få taget ordentlig afsked med sine afdøde. Det betyder noget for par, at de kan få de gæster med, som de ønsker skal overvære den helt særlige livsbegivenhed, som et bryllup er.