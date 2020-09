Bo har skrevet en sang om sin sygdom - det er en hyldest til livet

Klik-klik klik-klik, siger hans krykker rytmisk, når han går.

I 12 år har han haft sclerose. Den har sat sig i hans højre ben. Det sker, at han snubler. Men han rejser sig op igen og går videre. Sådan er Bo Maimburg. En fighter.

Og nu har den musikalske journalist skrevet en sang til og om sin sygdom. "Kære Rose", hedder den.

- Det er en hyldest til det gode liv, siger han.

Et heldigt møde

Han skrev den på "10 minutter", fortæller han. Efter et ophold på sclerosehospitalet i Haslev, hvor han ud over mange gode fif til at tackle sin sygdom også mødte to scleroseramte kvinder. Lige så musik-interesseret som han selv. Mette Rubæk og Triner Villumsen Berling fra København.

- Den sang kom bare af sig selv, siger han.

Sangen ud på streamingtjensterne

Og nu har han indspillet den i et studie sammen med de to kvinder. Han spiller. De synger. Sangen offentliggøres i denne uge på streamingtjensterne. Bo Maimburg har gennem sit 52-årige liv skrevet mange sange. Men den her er den vigtigste.

- Jeg vil gerne inspirere til, at man kan have et godt liv, selvom man får nogle bump på vejen. Det gælder om at få den bedste ud af det, siger han.

Han har en opskrift på den gode liv som sclerose-patient: Den rigtige medicin, masser af motion - og et positivt livssyn.

Heldig

Selvom gangarten næppe kan karakteriseres som elegant eller yndig, så traver han 2-3 kilometer om dagen. Sclerosen sidder i det højre ben. Han betegner sig selv som en heldig sclerose-ramt mand.

- Jeg er glad for, at den ikke har ramt mig flere andre steder i kroppen. At jeg for eksempel ikke har kognitive problemer af sclerosen. Og så er det efterhånden meget længe siden, jeg har haft et attack, siger han.

Han sætter sig hen til klaveret for at spille. Han elsker musik. Det gælder om at få noget ud af livet.