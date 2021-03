Butikker i storcenter ruller den røde løber ud til bagdøren for at få kunder ind

Flere åbninger på vej

På fredag er den næste butik klar til åbne. Skoringen er lige nu ved at flytte deres varer til andre lokaler med egen indgang direkte fra parkeringspladsen.

- Vi er jo ligeså gode som alle andre butikker til at sørge for, at der er afstand og til at sørge for, at der er sprit eller for mange kunder, siger butikschef Lone Sørensen.

Centerchef Verner Thomsen ville helst undgå, at kunderne bliver lukket ind gennem bagdøren, men fordi butikkerne uden for centrene har fået lov til at åbne, mener han, det kan forsvares.

- Jeg står lidt uforstående overfor, hvorfor centrene skulle holdes væk fra åbningen i mandags.