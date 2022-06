Dansk virksomhedsejer kører tilbage til Ukraine

- Vi har ingeniører, der arbejder på afstand i Europa og USA. Andre sidder ude ved et husmandssted ved deres bedstemor i det vestlige Ukraine og arbejdet på afstand. Langt de fleste er fortsat i Ukraine, siger Thomas Sillesen til TV SYD.

I knap fire måneder har Thomas Sillesen afventet situationen i Ukraine, mens han har besøgt kunder rundt i verden.

De seneste uger har russiske tropper har vundet og tabt terræn i den østlige del af landet og i øjeblikket foregår kampene omkring 200 kilometer fra Thomas Sillesens hjem i Odessa.

Derfor tager Thomas Sillesen søndag tilbage til byen.

Ifølge Thomas Sillesen, så er situationen i Odessa i øjeblikket fredelig. Restauranter har åben indtil klokken 21, og der er mørklækningspåbud i hele byen fra klokken 23.

- Jeg skal ned og lave noget i stedet for at sidde her. Jeg er også nødt til at vise mit personale, at jeg ikke putter mig. Jeg glæder mig til at se dem igen og komme tilbage til an lettere støvet lejlighed, siger Thomas Sillesen.