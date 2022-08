De vil sammen slå knude på havnen til to-cifret millionbeløb

De går side om side hen af Østre Dokkaj ud mod Englandskajen. Havnedirektør Dennis Jul Pedersen og repræsentant for Pedersen Group, Maria Høj Pedersen. Ikke alene er de tætte naboer. De er også enige om at gøre en del af Esbjerg Havn til et attraktivt område for turister og byens borgere.

- Jeg håber da, at området kan fremstå som et dejligt og naturligt sted at komme, og at området bliver til et fuldgyldig del af Esbjerg Midtby, siger Maria Høj Pedersen fra Pedersen Group A/S.

- Netop det sted her er historisk vigtig, for det her er havnen og dermed byens "vugge" ligger. Nu skal vi binde havn og by endnu mere sammen, siger Dennis Jul Pedersen, direktør for Esbjerg Havn.