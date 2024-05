EfB kaster koldt vand på ambitionen om Superliga

Målet er ikke Superliga med det samme

Selvom konfettien knapt er fejet sammen, så er klubben allerede begyndt at kigge på tilværelsen efter sommerferien.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal have et fodboldhold, der også kan konkurrere i 1. divsion. Det er en god række, der er dygtige hold, og der spilles god fodbold. Nu skal vi et niveau op, derfor skal vi sørge for at have en god trup, fortæller Jens Hammer Sørensen.

Hvad budgettet er til forstærkninger, vil direktøren ikke komme ind på. Truppen skal dog forstærkes, så målsætningen om en placering i toppen kan realiseres.

- Jeg har det sådan, at nu skal vi se, om vi ikke kan komme i top 6. Det skal være et mål for os. Vi skal lægge et par ekstra lag på, siger han.

- Om det her så er det første skridt mod Superligaen, det kan man godt sige, men vi skal skynde os langsomt. Der er ingen tvivl om, at vi i øjeblikket er et stykke fra Superligaen. Der er dyrere trupper og større stab bag spillerne. I øjeblikket bygger vi et fundament og udvikler holdet. Det er væsentlige er derfor, at når EfB kommer i Superligaen igen, for det er jeg ikke i tvivl om, så skal vi kunne blive der, siger Jens Hammer Sørensen.