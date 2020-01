Efter skuffende studieoptag: - Vi giver ikke op

2020 skulle have været året, hvor Esbjerg Kommune kunne prale af at have 10.000 studerende.

Men med 5.659 elever i november 2019 er det mål langt fra nået.

Ifølge Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), så skyldes det blandt andet, at staten spiller en væsentlig rolle for uddannelsernes studieoptag.

For at undgå en høj ledighed lægger staten nemlig et loft over, hvor mange der kan blive optaget på de forskellige uddannelser. Det hedder dimensionering.

- Det er den største og enkeltstående grund til, at vi ikke er lykkedes med det. Der er faktisk nogle uddannelser, der har mistet 10 procent af sine studerende på den konto, siger Jesper Frost Rasmussen.

Herudover fortæller borgmesteren, at der ganske enkelt ikke har været den vækst, som de i Esbjerg Kommune havde håbet på tilbage i 2014, hvor den lagde sit mål for 2020.

Kommune får hjælp udefra

Men en skuffelse får ikke kommunen til at stoppe med at kæmpe for at få nye studerende til uddannelserne.

- Man skal ikke bare læne sig tilbage og sige: det var ærgerligt. Vi må tage skeen i den anden hånd og komme ud over stepperne, fordi det har vi brug for, siger Jesper Frost Rasmussen.

Derfor har kommunen med støtte fra 26 virksomheder og flere fonde startet en organisation, der hedder Education Esbjerg. Den skal udbrede kendskabet til de forskellige uddannelsesmuligheder i kommunen.

- Vi skal simpelthen sikre flere studerende. Det kræver flere uddannelser, og det kræver, at vi bliver bedre til at fortælle om det, siger Jesper Frost Rasmussen, og han fortsætter:

- Vi skal holde flere af de unge hjemme, så de ikke rejser ud og tager deres uddannelser andre steder, men vi skal også tiltrække nye unge udefra.