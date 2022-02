Elbusser løber tør for strøm og sætter borgere af

I knap to måneder har 31 nye elbusser været på vejen i og omkring Esbjerg. Men glæden over den mere klimavenlige løsning skaber også frustrationer hos borgerne i byen, der indtil videre har fået en mindre pålidelig rejseplan med elbusserne.



Flere borgere beskriver på Facebook, hvordan de har været generet af bussernes uplanlagte stop, hvor de måtte skifte fra en bus til en anden for at komme videre.



- Nu er jeg simpelthen nødt til at høre, om andre har oplevet det samme med de nye elbusser. Ikke mindre en 4 gange er mine børn blevet bedt om at stige af bussen og tage den næste bus, fordi den er løbet tør for strøm, skriver en bruger på Facebooksiden Info fra borger til borger i Esbjerg by.