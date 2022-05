Engang var de Danmarks tophold, men på få år er alt gået galt

- Det er noget, der gør ondt på folk, der har fulgt med, og er klar over, hvor stor en klub Esbjerg har været, siger Carsten Werge.

Som fodboldkommentator fulgte han med, da Esbjerg spillede i Superligaen, og holdet ofte var godt placeret.

- Det var et stabilt hold, og der virkede til at være orden på sagerne, og det har også betydning for den fodbold, der bliver spillet, siger han.