Esbjerg-firma gør bind og tamponer gratis for ansatte

Bind og tamponer bør være gratis for ansatte lige som toiletpapir.

Derfor har Esbjerg-firmaet Nicehair nu gjort hygiejneprodukterne gratis for deres kvindelige ansatte, når de er på arbejde. Inspirationen kommer fra Skotland, hvor man for nylig har gjort hygiejneprodukterne gratis for kvinder.

- Den skotske lov gjorde det åbenlyst for os, at vi selvfølgelig også skal være med til at nedbryde tabuet omkring menstruation. Så nu starter vi hos os selv, ved at gøre hygiejneprodukter lige så naturligt at tilbyde som toiletpapir, siger Tonny Nielsen Bruun, der er direktør ved Nicehair.