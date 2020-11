Esbjerg-modellen: Dag med raketter, krudt og kugler giver børn færre skader

Færre og færre skader



På landsplan var der 228 skader heraf 27 alvorlige ved sidste årsskifte. Det tal er for tredje år i træk for nedadgående. I Esbjerg går det måske endda endnu bedre.

- I 2001 havde vi 27 skader - flere alvorlige med varige - på det, der dengang hed Centralsygehuset i Esbjerg. Vi havde også mindre sygehuse i området, men tallet var kun herfra. I dag - hvor alle i området bliver behandlet på Sydvestjysk Sygehus - ligger tallet på ti eller derunder. Ingen af dem er med varige mén. Vi skal efterhånden mange år tilbage i tiden for at finde en rigtig alvorlig nytårsskade her, siger Morten List Christensen.

Børn skal sættes ind

Børn og unge, der kommer til skade omkring årets sidste dag, er også faldet og nærmer sig nul. Og igen: Ingen alvorlige skader. I dag er et sådan, at Morten List Christensen gerne ser, at børnene begynder at opdrage lidt på de voksne. Den tanke er folkeskolelærer Lene Kynde Lauridsen på Darum Børneby Skole helt med på.

- Vi kan ikke få bedre ambassadører for sikkerheden end netop børnene. De voksne er ofte lidt uansvarlige, siger hun.

Elev Bertram Møller Gisseman kender det godt. På spørgsmålet om de voksne altid har briller på, når der bliver fyret raketter af nytårsaften, siger han:

- Nja, ikke altid, men så siger vi det til dem, og så henter de dem.