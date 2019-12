Færre tyveknægte var på spil juleaften

Sydøstjyllands Politi modtog sidste år 10 anmeldelser om indbrud den 24. december. I år er det faldet til otte. Endnu større nedgang er der hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Her er det faldet fra 11 anmeldelser sidste år til kun fire i år.

Grafik: Simon Svane Jensen, TV SYD

Siden fredag og frem til natten til 1. juledag, onsdag, har politiet landet over registreret i alt 455 indbrud i private hjem. Det er lavere end de 464 indbrud, der blev registreret de samme dage sidste år, oplyser Rigspolitiet.

Hos Syd- og Sønderjyllands politi har deres indbrudsgruppe lavet en særlig juleindsats for at komme uvanen med de mange indbrud til livs.

- Betjentene kender de forskellige gerningsmænd rigtig godt og kan opsøge dem og fortælle dem, at vi har øje på hvad de laver. Og sådan i det hele taget sørger for, at vi puster dem i nakken, siger politiionspektør Kaj Nielsen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Derudover mener Kaj Nielsen også at noget af forklaringen skyldes, at folk er blevet bedre til at forebygge indbrud i deres hjem:

- Specielt operation nabohjælp har hjulpet meget, når man holder øje med hinandens ting. Hvor man sørger for, at boligerne ser beboet ud, og hvor man spørger uvedkommende på vejen, hvad laver I her? Det har man ret til. Fordi er der noget indbrudstyven hader, så er det at føle sig set. Og føler han det, så går han igen, lyder rådet fra politiinspektøren.