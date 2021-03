Flere pædagoger får nyt praktisk overtøj: Børn skal være mere ude også efter coronapandemien

Børn og voksne i Esbjerg Kommunes dagplejer og daginstitutioner har det sidste år mere end nogen sinde opholdt sige uden for. Alt sammen for at holde corona fra døren.

Det er derfor under åben himmel, at børn og voksne har sagt goddag og farvel, børnene leget, lært, spist madpakker og klaret alt muligt andet, som hverdagen byder på.

Sådan et år med meget mere ophold under åben himmel betyder, at pædagoger og dagplejere har fået øje på nye muligheder at være meget mere ude, og den udvikling vil Esbjerg kommune gerne styrke. Også efter pandemien. Derfor får alle dagtilbuds medarbejdere nu et godt og praktisk sæt udetøj, som gør det let og rart for de voksne at lege og være aktive sammen med børnene i al slags vejr, skriver kommunen i en pressemeddelelse.