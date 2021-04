Gæster kan blive testet på den anden side af gaden: Restaurantejer glæder sig

I Esbjerg arbejder de på højtryk for at blive klar og få flagene hejst.

- Uhh, jeg glæder mig. Det bliver fantastisk og hyggeligt, siger Jan Sinnbeck, der ejer og driver restauranten Hos Ingeborg i Esbjerg.

I midtbyen - lige midt på gågaden og over for Jan Sinnbecks restaurant - er der endda også åbnet en ny slags butik. Et testcenter, hvor du kan blive testet og have svar efter 15 minutter. Og at det netop bliver nemt og hurtigt at blive testet, gør en stor forskel, fortæller han.

Jan Sinnbeck er overbevist om, at det nok skal gå, men han er også lidt spændt på, hvordan det hele kommer til at forløbe med hans gæster og de nye regler.

- Men det skal vi nok få løst. Det er jeg sikker på, siger restaurantejeren.

Nyt testcenter

Det har været et ønske fra både borgerne, Esbjerg Kommune og de erhvervsdrivende, at der blev oprettet et nyt testcenter i midtbyen og i forbindelse med den nye genåbning. Det fortæller både testcenterchef Simon Dahl Verner fra CareLink og citychef i Esbjerg, Brigitta Christensen.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at det er rigtig nemt og tilgængeligt for folk, for ellers dræber vi det spontane. Selvfølgelig er mange ude at få taget en PCR-test, men det her er den spontane ting, der er med til at gøre, at vi får mere af vores almindelige liv tilbage, fortæller citychefen.



Spørger man testcenterchefen, kan der også blive travlt de tre dage om ugen, hvor det nye testcenter har åbent.

- Jeg kunne forestille mig, at vi kunne komme op at ramme omkring 1.000 tests eller måske endda lidt flere på en god dag - en fredag eller en lørdag, siger Simon Dahl Verner.