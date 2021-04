Grøn fordobler årets koncerter og opdeler festpladsen i sektioner

- Det er klart, at vi har en smertegrænse. Vi håber, at 1.000 er et minimum, men vi kunne da håbe på, at der er plads til flere, når vi når til en genåbning, siger han.

Hvis det ikke kan lade sig gøre med de 1.000 gæster per sektion, så kan det blive afgørende for realiseringen af koncerterne.

- Så må vi tage en snak med vores bestyrelse og direktion, for så kan vi risikere, at vi ikke og kunne lave et overskud til Muskelsvindsfonden. Det er jo klart, at hvis vi ikke kan tjene penge på det, så skal vi overveje, om vi overhovedet skal sætte det i gang.

Artister offentliggøres i løbet af foråret. Billetsalget starter 11. maj.