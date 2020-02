Høj vandstand lukker Tarphagebroen

Den høje vandstand har - som forventet - fået Syd- og Sønderjyllands Politi til at spærre Tarphagebroen på Tarphagevej/Vestkystvej for trafik.

- Mellem klokken 03 og 04 spærrede vi vejen igen. Så er der jo kun tilbage at vente på, at vandet trækker sig tilbage, så vejen igen kan åbnes for trafik, siger vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Høj vandstand uden anmeldelser

Vagtchefen kunne i øvrigt berette, at han i løbet af natten og den tidlige morgenstund ikke har modtaget meldinger fra borgere om problemer på grund af den høje vandstand.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere advaret bilister mod at parkere deres køretøjer på steder, hvor man kunne forvente oversvømmelser. For eksempel flere steder på Esbjerg Havn. Og tilsyneladende har bilejerne denne gang valgt at følge det gode råd.

