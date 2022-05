Internationale kunstnere indtager Vadehavet

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og Marco Brodde, som også er medlem af SWLA. For Marco Brodde betyder det meget at sætte fokus på Vadehavet.

Vadehavets betydning

- Det er en ny erkendelse i den brede befolkning, at Vadehavet ligger her, og det er så unikt, som det er, siger han.

Kunstneren håber, at arrangementet kan være med til at vise, at Vadehavet ikke bare er en lokal mudderpøl, men at det har stor betydning for mange, mange fuglearter og altså ikke bare er noget særligt på lokalt og nationalt plan, men også på internationalt.