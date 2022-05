Storkepar mister tredje unge på en uge - kun to tilbage

Ifølge Jesper Leegaard er det en succes, hvis storkeparret får de sidste to unger på vingerne efter deres tre tab. Han påpeger dog også, at de to nulevende storkeunger virker meget livlige, så han krydser fingre for, at de er stærke og kommer på vingerne.

Det er kun anden gang, at storkeparret Connie og Clyde yngler i Smedager. Sidste sommer fik de ungerne Astra og Zeneca, som desværre døde i en nærliggende gylletank få uger før, de skulle begynde vintertrækket mod syd.