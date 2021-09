Kommune kaster en redningskrans til Headspace

Socialudvalget i Esbjerg har tirsdag formiddag vedtaget at hjælpe ungerådgivningen Headspace. I sidste uge valgte byrådet ellers ikke at forlænge rådgivningens årlige tilskud på 600.000 kroner.

Men Socialudvalget er nu klar med nogle af pengene, fortæller byrådsmedlem Hans Erik Møller (S).

- Vi har i udvalget fundet en pulje på 250.000 kroner, som vi er villige til at give til Headspace, hvis de søger om pengene. Headspace hjælper en masse unge, og det ville være synd at stoppe det arbejde nu, siger Hans Erik Møller, som sidder i Socialudvalget.

Nyt håb

Headspace har hidtil fået 600.000 kroner om året. Så den kvarte million slår ikke helt til, men centerchef Søren Copsø fra Headspace er optimistisk.

- Det er godt, at man har fundet den kvarte million til os, og så håber jeg, man efterfølgende kan finde resten af pengene. Det er en stor glæde for de unge mennesker, at de formentlig også kan være her efter 1. januar. Men det vil være rart, hvis vi kan få en mere permanent ordning med kommunen fremover, siger Søren Copsø.

Headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning til børn og unge fra 12 til 25 år. Siden 2014 har der været en afdeling i Esbjerg, hvor foreningen har gratis husleje hos det kommunale spillested Tobakken.



Optimistisk borgmester

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) sidder ikke i socialudvalget, men er tilfreds med vedtagelsen.

- Headspace blev ikke prioriteret under budgetforhandlingerne, men vi er enige om, at det er et vigtigt projekt. I den seneste uge har vi drøftet mulige løsninger, og det her er et skridt på vejen. Headspace kan også søge penge fra vores paragraf 18-pulje, siger Jesper Frost Rasmussen.

For en uge siden afviste borgmesteren ellers, at der var håb for Headspace.

- Det har jeg svært ved at forestille mig. Forhandlingsudvalget har jo været enige i at spare tilskuddet til Headspace væk, sagde han dengang til TV SYD.



Radikal vil genåbne budget

Det radikale udvalgsmedlem Anne Marie Geisler Andersen ser gerne, at budgettet bliver genåbnet.

- Vi har haft et forløb, hvor vi ikke blev orienteret om effekten af Headspaces arbejde, så man bør genoverveje vores budget. Men her i Esbjerg er vi desværre ikke så gode til at lave dårlige beslutninger om. Det er ærgerligt i en tid, hvor mange børn og unge har problemer, siger hun.

Også Hans Erik Møller kritiserer processen. Til det siger Jesper Frost Rasmussen:

- Det er åbenlyst, at der ikke har været en god nok kobling mellem Headspace og politikerne. Men vi kan ikke genåbne budgettet, som alle politikere var enige om, for så går det ud over andre ting, siger borgmesteren.