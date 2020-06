Lars Olsen er færdig som cheftræner i Esbjerg fB: Spillerne har mistet tilliden til ham

Da Lars Olsen i oktober 2019 blev ansat i Esbjerg fB, var det med sigte på et længerevarende samarbejde, men opholdet i Esbjerg slutter dags dato efter eget ønske af cheftræneren, fremgår det af en pressemeddelelse fra klubben.

Lars Olsen blev mandag blev mødt af en samlet spillertrup, der havde mistet troen på samarbejdet med træneren ovenpå nederlaget i Odense på 3-1 til OB.

– Vi havde gerne set Lars Olsen i spidsen for Esbjerg fB i lang tid fremover, men efter oplysningerne i går om manglende tillid fra den samlede spillertrup og den efterfølgende dialog med Lars, har vi valgt at imødekomme hans ønske om at stoppe, siger Esbjergs fBs sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Ærgerlig Lars Olsen

- Spillerne har mistet troen på de knapper, jeg prøver at trykke på, så jeg ser ingen grund til at fortsætte samarbejdet. Jeg er selvfølgelig ærgerlig, for jeg har hele tiden haft troen på, at vi kunne klare den, siger Lars Olsen til Ritzau.

Lars Olsen har kun formået at bringe sit hold til to superligasejre i løbet af sin tid i det vestjyske, og Esbjerg sluttede sæsonens grundspil i Superligaen på 13.-pladsen.

Hvem der skal stå i spidsen for EfB i resten af sæsonen, meldes ud på et senere tidspunkt.

– Tidspunktet for en case som denne er aldrig god, men vi må nu stå sammen som klub og kigge frem mod de sidste afgørende kampe i Superligaen, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Allerede fredag aften møder Esbjerg hjemme Randers i den første kamp i nedrykningsspillet.