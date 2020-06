Mandø skal have et observatorium

Det sker som et led i planerne om at få certificeret vadehavsøen som en såkaldt Dark Sky Park.

Den officielle partnerskabsaftale er netop underskrevet, hvilket betyder, at begge parter nu arbejder for at realisere den fælles ambition.

Mandø er et af de få steder i Danmark, hvor lysforureningen er meget lav. På skyfrie nætter er der nærved perfekte betingelser for at studere stjernehimlen og universet.

Den mulighed vil Aarhus Universitet og Esbjerg Kommune udnytte ved at etablere et observatorium til glæde for mange forskellige besøgende. Observatoriet skal kunne bruges af øens mange turister og astronomi-interesserede fra ind- og udland, og stedet vil også kunne indgå i undervisningen af skole- og gymnasieklasser fra hele Danmark. Det oplyser Esbjerg Kommune tirsdag morgen i en pressemeddelelse.

Underskrivelsen af partnerskabsaftalen er startskuddet til den indledende planlægningsfase, hvor etablering og drift klarlægges. Esbjerg Kommune står for det overordnede ansvar i forhold til projektets rammer og finansiering. Det involverer bl.a. at sikre de nødvendige godkendelser, indgå lokale aftaler og søge finansielle midler, som skal realisere projektet.



Aarhus Universitet sørger for den faglige del af projektet, som involverer viden og materiale herunder opstilling af et teleskop. Aarhus Universitetet er i færd med at opstille et teleskop på Mt. Kent i Australien på et observatorium, som drives af University of Southern Queensland, og det vil være et lignende teleskop, der nu skal sættes op på Mandø.

Fjernstyret observatorium

- Observatoriet bliver i høj grad fjernstyret, og derfor kommer man som besøgende ikke til at kunne stå og kigge ind i et teleskop. Ved at kopiere faciliteterne i Australien sikrer vi, at der etableres et gennemtestet og professionelt koncept, hvor vi kan trække på erfaringer vedrørende udvikling og drift, siger Hans Kjeldsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.



Planerne med observatoriet har mødt stor lokal støtte fra bl.a. Mandø Fællesråd - og den støtte deles af Nationalpark Vadehavet, som er en vigtig samarbejdspartner i hele projektet omkring etableringen.

Platformen under åben himmel kan også benyttes af besøgende i døgnets lyse timer. Illustration: MP Design.