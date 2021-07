Mikkel vil ikke forlade den by, han er vokset op i og elsker - nu er han kommet ind på drømmeuddannelsen i Esbjerg

Det er især de fire store velfærdsuddannelser, pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver, der er ramt af faldende optag. Alene UC Syd optager i år 11,5 procent færre studerende på disse fire uddannelser end sidste år.



- Socialrådgiveruddannelsen er dykket ekstremt meget. Hvorfor, det ved jeg ikke. Det skal vi have analyseret, det kom bag på os, siger Alexander von Oettingen.

Et bedre studiemiljø skal laves

Tallene betyder, at det er Region Syddanmark, som lige nu står med flest studiepladser, der ikke er fyldt op, når sommerferien slutter.

Mikkel Jørgensen synes, det er ’vildt’, og har selv flere bud på, hvorfor tallene ser ud, som de gør.

- Jeg tror, det er de store byer (Aarhus, Odense, København, Aalborg, red.), der lokker lidt, men også nedlukningen, at folk nu endelig kan få lov til at rejse igen.

Selv har han ikke lyst til at forlade Esbjerg. I stedet arbejder han målrettet på at skaffe det, han mener byen mangler for at kunne tiltrække studerende. Bedre muligheder for at danne et nyt netværk i en ny by.

- Jeg tror, det betyder rigtig meget, at der er nogle aktiviteter, man kan gå til, nogle sammenkomster, man kan være med til. Her er Aarhus og København bare bedre, når man ikke har sine venner men og skal skabe et socialt netværk i en ny by, siger han.

Den analyse er rektoren på UC Syd enig i.

- Vi skal selvfølgelig være med til at sikre, at der er rigtig fine studiemiljøer: Høj faglighed, kvalitet på uddannelserne og stor trivsel blandt de studerende, siger Alexander von Oettingen.