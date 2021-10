Minkavler: Jeg synes, jeg har krav på svar

- Det kan give noget ro for os avlere og vores familier. Det får ikke branchen tilbage, det gør det ikke, men jeg synes ikke, det er i orden at stå og beordre samtlige mink aflivet på åben skærm, og så efterfølgende trække det tilbage igen og sige, at det faktisk kun var en opfordring, siger Henning Holm Christensen.

Embedsmænd med klar tale

TV 2’s reporter, Camilla Stampe, overværede dagens afhøringer. Hun fortæller, at to afhørte embedsmænd – en afdelingschef og en kontorchef, begge lagde tydeligt vægt på, at det var deres vurdering, at der ikke var grundlag for at træffe den beslutning.

- De sagde helt klart, at de i hele det her forløb på intet tidspunkt har været i tvivl om, at der ikke var grundlag for beslutningen om at aflive alle mink, fortæller Camilla Stampe.

Fredag skal blandt andet Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, afhøres af kommissionen.

- Det kom også frem under afhøringerne i dag, at der faktisk på et tidspunkt i det her forløb var uenighed mellem Kåre Mølbak (som på det tidspunkt var faglig direktør for Statens Serum Institut red.) og Søren Brostrøm i forhold til, om man var nødt til at aflive mink. Derfor bliver det enormt interessant at høre Søren Brostrøms udlægning af hele det her forløb, og selvfølgelig også om han var gjort bekendt med, at der manglede lovgivning til at træffe den her beslutning, fortæller Camilla Stampe