Mus spænder ben for kæmpe gasprojekt

Konsekvenserne for projektet skal nu evalueres. Og arbejdet med gasledningen bliver stoppet i den periode.

Efter planerne skal gasledningen, hvis formål blandt andet er at mindske Baltikums og Østeuropas afhængighed af russisk gas, gå fra Blåbjerg ved Varde, over Lillebælt til Fyn og derefter over Storebælt og Sjælland for at ende ved Faxe Bugt.

Arbejdet med projektet er allerede i fuld gang. Ifølge Energinets årsrapport for 2020 var det året, hvor man "for alvor" tog fat på anlægsfasen af gasledningen og blandt andet lagde rør under Lillebælt og fik lagt gasrør ind ved Houstrup Strand, der ligger 5 kilometer syd for Nørre Nebel på Vestkysten.

I 2020 har divisionen Energinet Gas investeret for 2,7 milliarder kroner, hvor hovedparten er gået til Baltic Pipe-projektet. Energinets samlede omkostninger til projektet forventes, som beskrevet i en forretningsplan, at være på 6,3 milliarder kroner.

Før miljøgodkendelsen stak en pind i hjulet, ventede Energinet, at gasledningen ville åbne i oktober 2022.