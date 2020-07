Aktivister lænkede sig til gravemaskiner ved gasledning – 15 anholdt

Omkring klokken 06.00 hoppede en gruppe aktivister over hegnet til en byggeplads ved Gl. Ålbo sydøst for Kolding. Her gik Energinet i sidste uge i gang med at lægge gasledningen Baltic Pipe i jorden under Lillebælt.

Aktivisterne lænkede sig fast til en kran på byggepladsen og satte skilte op for at vise deres modstand mod Baltic Pipe, som de mener modarbejder grøn omstilling. Klokken 08.30 var 15 af aktivisterne anholdt af Sydøstjyllands Politi, som var massivt til stede på byggepladsen sammen med brandvæsenet. De 15 personer blev anholdt for at trænge ind på et område, der bliver brugt af Baltic Pipeline.

Kæmper imod gasledning

De anholdte aktivister har tilknytning til gruppen ’Baltic Pipe? Nej Tak!', som kæmper for at forsinke eller helt stoppe arbejdet med Baltic Pipe, fordi det ifølge gruppen modarbejder grøn omstilling.

- Gasrørledningen Baltic Pipe er direkte modstridende med regeringens løfter om grøn omstilling. En førende grøn nation investerer ikke i fossilgas, siger Agnes Jensen, der deltog i aktionen, i en pressemeddelelse.

Ifølge ’Baltic Pipe? Nej Tak!' deltog 18 personer i aktionen.

Baltic Pipe er en gasledning, der skal forbinde gassystemerne i Norge, Danmark og Polen. Ledningen går blandt andet gennem Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen, og den skal stå klar i 2022.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men det har ikke været muligt.

Aktivisterne spærrede vejen til byggepladsen med skilte. Andre aktivister lænkede sig til kraner og maskiner på byggepladsen. Foto: RONAN / @UNWISEMONKEYS