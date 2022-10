Otteårige Signe håber, at flere får øjnene op for "verdens bedste sport"

- Vi skal have nogle unge mennesker ud, der har lyst til at spille ishockey. Det er jo verdens bedste sportsgren, smiler Esben Nielsen, der er sportschef i Esbjerg Ishockeyklub.

Man kan hygge sig

Både sportschefen og den lille ishockeyspiller er glade for fremmødet til Ishockeyens Dag. Den glæde har været svær at finde de sidste par år, hvor ganske få er mødt op for at prøve sporten.

- Det ser markant bedre ud i år, men vi har virkelig også gjort en indsats. Så det er virkelig positivt at se børnene derude på isen hygge sig, siger Esben Nielsen og fortæller, at han har fået mange gode tilbagemeldinger fra forældre.

Signe Kronborg Kristensen har hevet sin lillebror med, så han også kan afprøve sporten. Det er nemlig særligt nye spillere mellem tre og ti år, klubben leder efter.