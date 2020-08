Partnerskab sikrer lindrende musik til alvorligt syge patienter

Det kan være en farveløs oplevelse at være på hospitalet, men på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har man i flere år arbejdet på at ændre det. Sammen med Syddansk Musikkonservatorium har sygehuset arrangeret koncerter og forestillinger for sygehusets patienter. Det samarbejde er i nu blevet formaliseret i et partnerskab.

- Aftalen sikrer vores samarbejde og skal være med til at gøre det endnu tættere og give flere muligheder for at bruge musikken indenfor sundhedsplejen, siger Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus.

Det er ofte sygehusets personale, der står for at arrangere, at de studerende på musikkonservatoriet spiller på sygehuset. Det kan være koncerter i forhallen eller intime forestillinger på stuerne, og de studerende spiller alt fra dansktop til klassisk – hvad end publikum forlanger.

- Patienter, der er ramt af svær sygdom og har været indlagt på sygehuset længe, får gennem musikken glæde og en afledning fra det, de står i. På den måde er musikken med til at lindre det at være syg, siger Susanne Lauth.

Musikkens betydning for mennesket

Det er særligt børne- og intensivafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, hvor de studerende fra musikkonservatoriet tidligere har spillet. Her har man set, hvordan musikken både får børnene til at danse og hjælper med at lindre de svært syge patienter.

- Musikken adresserer vores krop direkte: Pulsen reagerer og biokemien påvirkes. Derfor er det en god idé, at musikken er nær ved os, når vi netop er skrøbelige og ude af de vante rammer og måske ude af os selv, siger Claus Skjold Larsen, rektor ved Syddansk Musikkonservatorium.

Der er endnu ingen videnskabelige beviser for musikkens betydning for menneskekroppen, men partnerskabet åbner for, at Sydvestjysk Sygehus sammen med Syddansk Musikkonservatorium kan undersøge, hvordan musikken påvirker os medicinsk.

En god øvelse med god mening

Udover at patienter og pårørende får en musikalsk oplevelse, når de studerende fra musikkonservatoriet kommer, giver samarbejdet også en mulighed for, at de konservatoriestuderende kan øve uden for konservatoriet og for et anderledes publikum.

- For begge aftalens parter handler det om at tage mennesker alvorligt og stille vores fagligheder til rådighed for dem, der har brug for den. Det bliver ikke meget mere meningsfyldt end det, siger Claus Skjold Larsen.