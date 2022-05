Patienter møder op i beskidt og hullet tøj - nu har sygehus fundet en løsning

Behov døgnet rundt

Idéen om et klædeskab er ny, men det er samarbejdet om tøj til socialt udsatte borgere ikke, skriver sygehuset i en pressemeddelelse.

Tidligere har afdelingerne på sygehuset haft mulighed for at kontakte Kirkens Korshærs varmestue i deres åbningstid for eventuelt at få tøj.

Det havde dog nogle begrænsninger i forhold til blandt andet varmestuens åbningstider og fragt af tøj.

Samtidig oplevede afdelingerne, at der var behov for at kunne få fat i tøjet døgnet rundt. På den baggrund står "klædeskabet" nu fyldt med tøj på sygehuset.

Samarbejdet kan skabe brobygning

Det er stadig Kirkens Korshær, der nu leverer tøjet til det permanente tøjskab på Sydvestjysk Sygehus.

Sunyan Nordquist er socialsygeplejerske i Kirkens Korshær, og hun er meget glad for samarbejdet med Sydvestjysk Sygehus.

Hun ser samarbejdet kan skabe brobygning for de socialt udsatte borgere.



- Kirkens Korshær leverer ud over tøj også madbilletter, som afdelingerne kan give til socialt udsatte borgere, når de hjælper dem med nyt tøj fra klædeskabet. Vi håber, at madbilletten gør, at de udsatte borgere kommer hen til os i varmestuen, efter de er blevet udskrevet. Hvis de kommer til os, har vi mulighed for at hjælpe dem videre, siger Sunyan Nordquist.