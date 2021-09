Politi om genåbnet natteliv: - Vi har haft særdeles travlt

Så er der igen fuld tryk på nattelivet efter 18 måneders nedlukning på grund af coronapandemien.

Onsdag åbnede diskoteker og natklubber, som de sidste i regerings genåbningsplan, og selvom gæster frem til den 10. september skal kunne fremvise et gyldigt coronapas ved indgangen, så har det ikke været en hindring for at bevæge ud i nattelivet - og for nogles vedkommende også i karambolage med ordensmagten.